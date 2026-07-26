Ma quale ritorsione di Trump I nuovi dazi premiano l’Italia

Le nuove tariffe annunciate dall’amministrazione statunitense sono state definite migliorative per l’export italiano. Questi dazi, che in passato avevano rappresentato un ostacolo commerciale, ora sembrano favorire le esportazioni del nostro Paese. La decisione arriva in un momento in cui si discute di possibili ripercussioni legali e di tensioni con le autorità di giustizia statunitensi, segnalando una certa instabilità nelle politiche commerciali dell’amministrazione.

Le tariffe annunciate dal tycoon sono migliorative per l’export del nostro Paese. C’era una volta il Muro. Quello di Berlino è crollato da un pezzo, ma quello dei dazi di Donald Trump ha la tendenza a mostrare preoccupanti crepe ogni volta che incrocia i parrucconi della Corte suprema. Alla Casa Bianca, però, non si arrendono. Crolla un mattone? Tirano fuori la cazzuola e mettono il cappello di carta. L’ultimo capitolo della saga del protezionismo globale sembra uscito da una sceneggiatura di Hollywood, con un colpo di scena che ribalta i ruoli tradizionali. Nella grande partita delle tariffe doganali, la Vecchia Europa – da sempre bersaglio preferito dei fulmini della Casa Bianca – si ritrova incredibilmente con il biglietto vincente in tasca. 🔗 Leggi su Laverita.info

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I dazi di Trump dopo il no della Corte Suprema

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