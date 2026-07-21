Dazi Trump riaccende lo scontro con il Canada | nuovi dazi fino al 50% e rapporti ai minimi storici

L'amministrazione Trump ha annunciato l'imposizione di nuovi dazi fino al 50% su alcuni prodotti importati dal Canada, riaccendendo lo scontro commerciale tra i due paesi. Questa decisione ha portato a una riduzione significativa dei rapporti bilaterali, considerati ormai ai minimi storici. La misura segue una disputa tariffaria che si protraeva da tempo ed evidenzia un peggioramento nelle relazioni economiche e politiche tra Washington e Ottawa.

L'amministrazione Trump ha aperto un nuovo capitolo della guerra commerciale con il Canada, trasformando una disputa tariffaria in un confronto politico ed economico che mette in discussione il futuro dell'integrazione nordamericana. La Casa Bianca ha annunciato una nuova stretta sulle importazioni canadesi, accusando Ottawa di pratiche commerciali discriminatorie nei confronti di prodotti statunitensi, in particolare nei comparti automobilistico, lattiero-caseario e degli alcolici. La decisione rappresenta un ulteriore irrigidimento della linea protezionistica della seconda amministrazione Trump e arriva mentre Washington cerca nuove basi giuridiche per la propria politica tariffaria dopo i recenti limiti imposti dalla Corte Suprema americana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Trump minaccia il Canada con dazi al 100% se l'accordo commerciale con la Cina va avanti

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