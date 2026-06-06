Spannaus | i dazi di Trump spingono verso nuovi blocchi economici

Notizia in breve

I dazi imposti dall’amministrazione Trump hanno portato a un incremento delle restrizioni commerciali e alla formazione di blocchi economici regionali. La fine della globalizzazione multilaterale ha ridotto gli scambi tra paesi, favorendo accordi bilaterali e regionali. Questa evoluzione ha modificato i flussi commerciali globali, con una maggiore attenzione a politiche protezionistiche e a barriere tariffarie. La tendenza si è manifestata in un ridimensionamento dei commerci internazionali e in un aumento delle tariffe tra alcune economie.