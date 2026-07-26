Mathieu van der Poel ha vinto una tappa di Parigi, con un arrivo sugli Champs-Élysées. Ha concluso in solitaria, grazie a una fuga vincente caratterizzata da classe, motore e esplosività. La sua azione finale ha lasciato gli avversari, che non sono riusciti a reagire. La vittoria è arrivata dopo un lungo tentativo di fuga, con il corridore che ha mantenuto il vantaggio fino al traguardo.

Un capolavoro assoluto. Quello che ha fatto Mathieu van der Poel sul traguardo degli Champs-Élysées andrebbe incorniciato e messo tra le opere più belle del Louvre. Un capolavoro di sofferenza, di forza, di resistenza. E il fuoriclasse olandese era probabilmente l’unico sulla terra a poter fare quello che ha fatto: van der Poel ha questa capacità di fare sforzi estremi, di sfruttare al massimo la potenza lattacida. È questo che ha prodotto i trecentocinque metri finali del Tour, trecentocinquanta metri mai visti. L’attacco decisivo van der Poel l’ha lanciato sulla terza salita di Montmartre assieme alla maglia gialla Tadej Pogacar. Collaborando per mettere più strada possibile fra loro e gli altri, hanno resistito al ritorno degli uomini veloci del gruppo, che volevano a ogni costo riappropriarsi dell’ultimo traguardo del Tour. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ma come ha fatto Vdp a Parigi? Classe, motore e esplosività: nessun altro può vincere così

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