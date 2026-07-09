Meno spettacolo ma più solidità | così la Spagna può vincere il Mondiale

Notizia in breve

La Spagna si presenta come candidata alla vittoria del Mondiale, con un percorso senza sconfitte, un pareggio e nessun gol subito finora. La squadra ha mantenuto una difesa solida e un rendimento stabile, puntando su un gioco efficace e compatto. Finora, non ha subito reti e ha ottenuto risultati positivi in tutte le partite disputate. La squadra si prepara alle prossime fasi del torneo con un record impressionante di prestazioni difensive.