Meno spettacolo ma più solidità | così la Spagna può vincere il Mondiale
La Spagna si presenta come candidata alla vittoria del Mondiale, con un percorso senza sconfitte, un pareggio e nessun gol subito finora. La squadra ha mantenuto una difesa solida e un rendimento stabile, puntando su un gioco efficace e compatto. Finora, non ha subito reti e ha ottenuto risultati positivi in tutte le partite disputate. La squadra si prepara alle prossime fasi del torneo con un record impressionante di prestazioni difensive.
Tra le candidate alla vittoria di questo Mondiale c'è la Spagna, reduce fin qui da un percorso netto, con un solo pareggio e soprattutto senza nessun gol subito. La squadra di De La Fuente non sta dando spettacolo come in passato, ma sta facendo della solidità difensiva la sua arma in più. La nostra analisi nell'ultima puntata de La Tripletta (guarda l'episodio completo). 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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