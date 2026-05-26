Come ha fatto Simone Venturini a vincere così a Venezia

Simone Venturini è riuscito a vincere a Venezia nonostante le polemiche che hanno coinvolto la destra. Ha superato le aspettative dei sondaggi e ha ottenuto il risultato alle elezioni. La sua vittoria è avvenuta in un contesto di tensioni politiche e di sfiducia nei confronti delle forze di destra. La campagna elettorale si è svolta senza influenze dirette di eventi giudiziari o scandali pubblici, secondo quanto riferito.

Non è stato scalfito dalle polemiche che hanno coinvolto la destra, ha ribaltato i pronostici e staccato di molto il suo avversario La netta vittoria di Simone Venturini al primo turno alle elezioni comunali di Venezia ha sorpreso rispetto alle previsioni dei sondaggi e in parte rispetto a quelle degli stessi partiti, sia di destra che di sinistra. A guardare i dati, in effetti, Venturini sembra aver vinto soprattutto in quanto candidato civico, sostenuto da una coalizione di centrodestra: è stato probabilmente decisivo il fatto che negli ultimi 15 anni abbia avuto incarichi nell’amministrazione comunale, e lui stesso ha costantemente rivendicato il suo radicamento a Venezia, insistendo su questa differenza con il candidato sindaco del centrosinistra, il senatore del Partito Democratico Andrea Martella. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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