Ma che c***o? ma che c***o? | Tom Holland assaggia le ali della morte vomita in diretta a Hot Ones

Durante la puntata di “Hot Ones”, Tom Holland ha vomitato in diretta dopo aver mangiato le ali più piccanti previste dal format. È il primo ospite nella storia dello show ad aver avuto questa reazione. L’attore britannico di 30 anni, recentemente sposato con un’attrice, ha espresso sorpresa e disagio mentre assaggiava le ali, e ha reagito con un’esclamazione colorita prima di vomitare.

Tom Holland è ufficialmente il primo ospite ad aver vomitato davanti alle telecamere negli otto anni di storia di “ Hot Ones”. L’attore britannico trentenne, da poco sposato con Zendaya, ha ceduto alla proverbiale piccantezza delle alette di pollo previste dal format di YouTube prodotto da First We Feast. Secondo quanto riportato da Variety, l’incidente si è verificato durante la registrazione dell’ultimo episodio, a cui Holland ha partecipato insieme al quarantanovenne Jon Bernthal per promuovere i film “The Odyssey” e “ Spider-Man: Brand New Day “, quest’ultimo in uscita il 31 luglio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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