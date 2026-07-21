Tom Holland ha chiamato Zendaya “mia moglie” durante un’intervista, confermando così ufficialmente il loro matrimonio. La dichiarazione è stata fatta senza intenti di annuncio, ma ha comunque chiarito la loro unione. La coppia, molto seguita, ha mantenuto il riserbo sui dettagli della cerimonia, che non sono stati resi pubblici. La conferma è arrivata attraverso un riferimento diretto, senza ulteriori dichiarazioni ufficiali.

La conferma (involontaria) tanto attesa è finalmente arrivata: Tom Holland e Zendaya si sono sposati. Lo ha svelato l’interprete di Spider-Man, che in un’intervista si è riferito alla star di Euphoria con l’appellativo di “mia moglie “. Insomma, non sembra esserci più spazio per alcun dubbio. Tom Holland, la conferma del sì con Zendaya. Protagonisti del film Odissea, in cui vestono i panni di Telemaco e Atena, Zendaya e Tom Holland sono anche una delle coppie più amate di Hollywood. Fidanzati ufficialmente da più di un anno, i due non hanno mai confermato di esser diventati marito e moglie, preferendo tenere un profilo molto discreto. Tuttavia una conferma, seppur involontaria, è finalmente arrivata proprio da parte dell’attore di Spider-Man. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tom Holland conferma (finalmente) le nozze con Zendaya: la parole che non lasciano dubbi

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Tom Holland conferma il matrimonio con Zendaya: svelata la verità definitiva

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