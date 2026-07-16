Via dalle scuole dello Utah il libro di Stephen King che ha ispirato Stand by Me e Le ali della libertà | Ma che problema hanno?

Una raccolta di racconti di Stephen King, fonte di film come Stand by Me e Le ali della libertà, è stata rimossa dalle scuole pubbliche dello Utah. La decisione è stata comunicata senza spiegazioni ufficiali. Il libro, noto per i temi narrativi e le atmosfere cupe, non sarà più disponibile negli istituti scolastici della regione. La rimozione riguarda tutte le biblioteche scolastiche e le classi che avevano in programma di studiarlo.

Una raccolta di racconti di Stephen King che ha ispirato film amatissimi come Stand by Me e Le ali della libertà è stata bandita dalle scuole pubbliche dello Utah. Il volume Stagioni Diverse, pubblicato nel 1982, è stato rimosso dalle biblioteche scolastiche il 6 luglio 2026 dalla commissione statale per l’istruzione, scatenando polemiche e interrogativi sulla censura letteraria negli Stati Uniti. La collezione contiene quattro celebri novelle: Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank, Un ragazzo sveglio, Il corpo e Il metodo di respirazione era precedentemente disponibile per gli studenti dalla settima alla dodicesima classe, corrispondenti alla fascia d’età tra i 12 e i 18 anni. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Stephen King novel 'Different Seasons' banned from Utah schools

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