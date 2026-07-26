L’ultimo saluto al Breda Folla e lacrime in Duomo | Roberto eri una nave con la bussola nel cuore

Da lanazione.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel Duomo si è svolto l’ultimo saluto a Roberto Bardelli, con una grande presenza di persone. La cerimonia religiosa ha visto la partecipazione di molti, con lacrime e commozione. Durante l’omelia, don Alvaro Bardelli ha ricordato Bardelli usando l’immagine di una nave con la bussola nel cuore e ha sottolineato che l’unica valigia che si può portare davanti al Signore è quella con il bene compiuto in vita.

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"Quando arriviamo davanti al Signore c’è una sola valigia che possiamo portare con noi: quella che contiene il bene fatto nella vita". È attorno a questa immagine, semplice e potente, che don Alvaro Bardelli ha costruito l’omelia con cui in Duomo ha accompagnato Roberto Bardelli nel suo ultimo viaggio. "Roberto è fortunato – ha detto il sacerdote – perché quella valigia è piena. Dentro ci sono la generosità, l’attenzione agli ultimi, il cuore aperto verso chi aveva bisogno". Una metafora che ha riassunto bene la vita del Breda, scomparso venerdì a 54 anni dopo una malattia affrontata con discrezione e coraggio. Il Duomo era gremito. Un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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