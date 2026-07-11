Peppino di Capri è morto all’età di 87 anni dopo una lunga malattia. La sua carriera si è sviluppata tra la Bussola e la Capannina, locali simbolo della Versilia. Il cantante, noto per canzoni come Champagne, ha attraversato decenni di musica italiana. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e fan.

Versilia, 11 luglio 2026 – Il mondo della musica piange Peppino di Capri. L’artista, autore di successi senza tempo come la celebre Champagne, è morto all’età di 87 anni dopo una lunga malattia. E’ stato uno dei cantanti simbolo della musica italiana degli anni ‘50, ‘60 e ‘70. Pianista raffinato, interprete elegante e autore di brani entrati nella memoria collettiva, è riuscito a parlare a generazioni diverse senza mai rinunciare al proprio stile. Vincitore di due edizioni di Sanremo e di un Festival della Canzone Napoletana, nel periodo d’oro della sua carriera aveva legato il suo nome alla Versilia e ad alcuni dei locali storici di quel tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Peppino di Capri è morto. Dalla Bussola alla Capannina, una storia lunga decenni con la Versilia nel cuore

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