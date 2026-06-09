Una folla numerosa si è riunita per l’ultimo saluto a Vittorio Lorenzetti, ex sindaco di Montignoso e fondatore della Bottega di Adò, scomparso all’età di 89 anni. La cerimonia si è svolta oggi nel comune toscano, attirando cittadini e familiari. Lorenzetti era noto come figura di riferimento locale e aveva aperto la negozio che porta il suo nome. La salma è stata accompagnata da un corteo silenzioso fino al luogo di sepoltura.

Montignoso, 9 giugno 2026 – Una grande folla ha dato l’ultimo saluto a Vittorio Lorenzetti, ex sindaco di Montignoso e patron della rinomata ’Bottega di Adò’, scomparso all’età di 89 anni. I funerali si sono tenuti ieri nella chiesa di San Vito. Oltre a tutti i familiari, con in testa la moglie Marta e i figli Maurizio e Gianni, consigliere regionale, erano presenti il prefetto Gaetano Cupello, numerosi rappresentanti delle istituzioni, il sindaco Alberto Nardi Perna, i dipendenti dell’azienda e tantissimi amici e conoscenti. Una cerimonia semplice ma molto sentita, paftecipata e autentica, com’era Vittorio. Toccante il ricordo di Gianni Lorenzetti. “Due settimane fa ti accompagnavo a votare – ha detto –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Vittorio esempio di vita”. Una folla commossa per l’ultimo saluto al fondatore di ‘Adò’

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