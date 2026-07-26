L’ultima della Bbc | ‘Bimbi italiani in sovrappeso colpa di pizza pasta e pane’

Da imolaoggi.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ricerca della Bbc segnala un aumento dei bambini e adolescenti italiani in sovrappeso, attribuendo il problema a pizza, pasta e pane. La dieta mediterranea, secondo lo studio, non sarebbe più diffusa in Italia. I dati indicano una crescita costante dei casi di sovrappeso tra i più giovani nel paese.

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La dieta mediterranea? In Italia non esiste più. Almeno secondo quanto afferma una ricerca della Bbc (britannica) secondo cui il numero di bambini e adolescenti che convivono con il sovrappeso nel nostro Paese è in continua crescita. La ricerca della Bbc, basata su diverse interviste, si sofferma sui motivi per cui i bambini italiani sono in sovrappeso. Secondo il dottor Valter Longo, direttore del Longevity Institute presso l’Università della California del Sud, “la dieta mediterranea tradizionale è andata perduta e solo il 10% degli italiani la segue realmente”. Quindi riassume la moderna dieta italiana con quelle che chiama le “cinque P”: pizza, pasta, patate, proteine e pane. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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