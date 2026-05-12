Brescia mani in pasta al TramPoint | laboratorio di pane per bimbi
A Brescia, presso il TramPoint, sono state organizzate attività gratuite dedicate ai bambini, tra cui un laboratorio di pane. Durante l’evento, i piccoli partecipanti hanno avuto l’opportunità di imparare come si produce il pane e di conoscere le diverse fasi della filiera agricola. Le attività sono state promosse da enti locali e associazioni senza scopo di lucro, che si occupano di educazione alimentare e formazione per i più giovani.
? Domande chiave Come possono i bambini imparare il valore della filiera agricola?. Chi organizza le attività gratuite presso il TramPoint di Brescia?. Cosa prevede il calendario dei laboratori fino a fine giugno?. Perché il TramPoint collabora con Coldiretti e IDRA Teatro?.? In Breve Laboratorio di scrittura creativa con IDRA Teatro sabato 23 maggio.. Attività gratuite per bambini tra 6 e 12 anni ogni sabato fino a giugno.. Iscrizioni obbligatorie tramite il portale web www.trambrescia.eu.. Programmazione settimanale presso lo spazio urbano di corso Palestro 38A.. Sabato 16 maggio alle ore 15.30 il TramPoint di corso Palestro 38A a Brescia ospiterà un laboratorio pratico sul pane organizzato da Coldiretti per i bambini.🔗 Leggi su Ameve.eu
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