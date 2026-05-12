Brescia mani in pasta al TramPoint | laboratorio di pane per bimbi

A Brescia, presso il TramPoint, sono state organizzate attività gratuite dedicate ai bambini, tra cui un laboratorio di pane. Durante l’evento, i piccoli partecipanti hanno avuto l’opportunità di imparare come si produce il pane e di conoscere le diverse fasi della filiera agricola. Le attività sono state promosse da enti locali e associazioni senza scopo di lucro, che si occupano di educazione alimentare e formazione per i più giovani.

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