Secondo una ricerca della Bbc, il numero di bambini e adolescenti italiani con il sovrappeso è in aumento. La causa principale sarebbe una dieta ricca di pizza, pasta e pane, elementi tipici della cucina mediterranea. La ricerca afferma che in Italia la dieta mediterranea non sarebbe più diffusa come in passato. Non vengono forniti dati numerici specifici o dettagli sulle fonti utilizzate nello studio.

La dieta mediterranea? In Italia non esiste più. Almeno secondo quanto afferma una ricerca della Bbc secondo cui il numero di bambini e adolescenti che convivono con il sovrappeso nel nostro Paese è in continua crescita. Un'affermazione che stride se si considera che l'obesità infantile nel Regno Unito è un problema grave che colpisce circa il 22% dei bambini all'inizio della scuola primaria e oltre il 35% alla fine del ciclo scolastico, secondo i ricercatori dell'Università di Oxford e dello University College London. La ricerca La ricerca della Bbc, basata su diverse interviste, si sofferma sui motivi per cui i bambini italiani sono in sovrappeso. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - L'accusa della Bbc: «Bimbi italiani in sovrappeso per colpa di pizza, pasta e pane»

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