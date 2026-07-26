Lukaku si allena anche in vacanza mentre il Napoli fa il prezzo della sua cessione | 15 milioni
Il Napoli ha fissato a 15 milioni di euro il prezzo per la cessione di Lukaku, che si allena anche durante le vacanze. Dopo la presentazione ufficiale avvenuta ieri in Piazza Madonna della Pace a Dimaro, la squadra si prepara per l’ultima amichevole in Trentino contro la Carrarese.
Il Napoli di Allegri, dopo la presentazione di ieri in Piazza Madonna della Pace a Dimaro, è pronto per la sua ultima amichevole in Trentino contro la Carrarese. Tuttavia, ovviamente, in questo periodo è sempre i l mercato a farla da padrone. Per quanto riguarda il club partenopeo quello più importante attualmente è quello in uscita. Tra i giocatori indicati a lasciare la squadra azzurra bisogna sicuramente il nome di Romelu Lukaku. Napoli, Lukaku sempre più lontando dalla squadra azzurra: le ultime sul suo futuro. Come riportato nell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe fatto anche il prezzo per dare il via alla cessione del centravanti belga: 15 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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