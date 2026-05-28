Romelu Lukaku lascerà il Napoli durante la prossima estate. La società ha fissato un valore minimo di vendita, ma è disponibile a lasciarlo partire anche senza ricavo, se necessario, per ridurre i costi. È stato definito anche un piano alternativo nel caso in cui la cessione a titolo definitivo non si concretizzasse. La decisione di cedere il giocatore si inserisce in una strategia di gestione del bilancio.

Romelu Lukaku lascerà il Napoli in estate. Gli azzurri hanno stabilito una valutazione minima per il belga, ma sono disposti a liberarlo anche a parametro zero pur di alleggerire il bilancio. Lukaku e il Napoli: il divorzio economico necessario. La decisione arriva dopo il taglio drastico degli stipendi della dirigenza tecnica. Il club ha ridotto i compensi di Conte e del suo staff per una cifra complessiva di circa 18 milioni di euro. In questo quadro di austerità, la permanenza dell’attaccante belga diventa un lusso che la società non intende più permettersi. Lukaku percepisce 14 milioni lordi annui: una spesa insostenibile per il progetto di risanamento avviato dalla proprietà. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, la cessione di Lukaku diventa realtà: il prezzo fissato e il piano alternativo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

||

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Napoli: Lukaku proposto a due big italiane, ma il suo futuro potrebbe riportarlo in Premier League! Fissato il prezzo per la cessioneRomelu Lukaku potrebbe lasciare il Napoli in estate, con due grandi club italiani interessati a lui.

Napoli, Lukaku sul mercato: prezzo fissato a 20 milioni di euroIl Napoli ha stabilito il prezzo di vendita di Romelu Lukaku a 20 milioni di euro.

Temi più discussi: Napoli e l'inganno di Partenope: la trattativa con un fondo Usa, i piani indecifrabili di De Laurentiis; Cessione Ssc Napoli, Matt Rizzetta risponde alle voci Usa sul suo interessamento; De Laurentiis si tiene il Napoli: rifiutata un'incredibile offerta da due miliardi di un gruppo; Napoli, Lukaku risponde dal Belgio: Non ho chiesto al club la cessione.

Tutti gli indizi per la cessione in più di cui parla #Comolli portano verso #Bremer. Il brasiliano della #Juventus ha sempre diversi estimatori in Italia ( #Inter e #Napoli su tutti), in #PremierLeague, ma anche in Turchia. Da monitorare con grande attenzione - All x.com

Lukaku prova a ricucire con il Napoli. Il club fissa il prezzo minimo per la cessioneIl Napoli ha intenzione di cedere Romelu Lukaku nonostante le recenti dichiarazioni d'amore verso il club azzurro da parte del bomber belga. Il Napoli prosegue nella propria opera di contenimento dei ... areanapoli.it

Il Mattino - Il Napoli punta a liquidare Lukaku: fissato il prezzo per la cessione in estateCalciomercato SSC Napoli, nonostante le parole al miele verso squadra e città, Romelu Lukaku resta sul mercato. Dopo i Mondiali col Belgio, dovrebbe trovarsi una nuova squadra per quelle che sono le s ... msn.com

[Bianchin] Il Galatasaray è pronto a offrire a Rafa Leão un contratto del valore di 10 milioni di euro più bonus a stagione. È un derby turco con il Fenerbahçe, che ha fatto un'offerta per Rafa nei giorni scorsi. Non è stato ancora fatto alcun contatto con il Milan. Il reddit