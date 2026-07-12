Khéphren Thuram si sta allenando già in vista di un possibile trasferimento. Il centrocampista francese, attualmente senza squadra, si prepara per la prossima stagione. La Juventus ha mostrato interesse per il suo cartellino, con una proposta di circa 30 milioni di euro. Altre pretendenti includono club europei di primo piano. Thuram, che ha già attirato l’attenzione durante il Mondiale, si allena da settimane in modo indipendente.

al centrocampista francese. Mentre i suoi connazionali brillano con ottimi risultati al Mondiale, Khéphren Thuram ha deciso che era giunto il momento di farsi trovare pronto per la nuova stagione. Anticipando di quattro giorni il raduno ufficiale fissato da Luciano Spalletti, il centrocampista francese si sta già allenando in totale autonomia alla Continassa per affinare la sua condizione fisica. Tuttavia, resta un grosso punto di domanda sul suo futuro: questo faticoso lavoro supplementare servirà alla causa della Juventus o andrà a beneficio di qualche altro club europeo? In una sessione di mercato caratterizzata da una diffusa precarietà della rosa, Thuram rappresenta infatti uno degli asset più ricercati e sacrificabili per fare cassa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Thuram si allena già per la sua prossima squadra? Prezzo della Juve e pretendenti

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