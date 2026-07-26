Arezzo, 26 luglio 2026 – Un'altra serata da ricordare ha illuminato il centro storico di Lucignano. Il terzo appuntamento di "Di Giovedì – Sere d'Estate", dedicato a Jazz & Wine, ha registrato un grande successo di partecipazione, confermando la rassegna come uno degli eventi estivi più apprezzati della Valdichiana e della Toscana. Piazza San Francesco si è trasformata in un elegante salotto a cielo aperto dove musica, vino e gastronomia hanno dato vita a un'esperienza capace di coinvolgere centinaia di visitatori. L'AperiJazz, con oltre 100 etichette proposte dalla Strada del Vino Terre di Arezzo e da AIS Toscana – Delegazione di Arezzo,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucignano, Jazz & Wine conquista il pubblico: grande successo per il terzo appuntamento di "Di Giovedì Sere d'Estate"

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