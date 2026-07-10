Lucignano apre l’estate con l’evento “Di Giovedì – Sere d’estate a Lucignano”. Il Mad diventa gratuito per tutti i residenti e l’inaugurazione si è svolta con il taglio del nastro davanti al Portone di Lucignano, aperto simbolicamente dal sindaco. La cerimonia si è tenuta il 10 luglio 2026.

Arezzo, 10 luglio 2026 – Con il tradizionale taglio del nastro davanti al Portone di Lucignano, aperto simbolicamente dal sindaco Juri Sicuranza, ha preso il via ieri sera l'edizione 2026 di " Di Giovedì – Sere d'estate a Lucignano", la rassegna che per tutto il mese di luglio animerà il borgo con eventi, spettacoli e iniziative dedicate a cittadini e visitatori. L'apertura è stata scandita da uno dei momenti più suggestivi della tradizione lucignanese: la partecipazione del Gruppo Storico e degli Sbandieratori di Lucignano, la lettura del messaggio di benvenuto affidata al banditore e, infine, l'apertura del portone del paese, gesto simbolico che ha sancito ufficialmente l'inizio dell'estate nel borgo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucignano apre l'estate tra storia, cultura e identità. Al via "Di Giovedì – Sere d'estate a Lucignano": il Mad diventa gratuito per tutti i residenti

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