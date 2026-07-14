Di Giovedì – Sere d’estate a Lucignano torna il format

A Lucignano prosegue fino al 30 luglio la rassegna “Di Giovedì – Sere d’estate a Lucignano”, che offre ogni settimana eventi nel centro storico. La manifestazione prevede spettacoli, musica, street food e momenti di socialità, trasformando le serate estive in occasioni di intrattenimento e aggregazione. La programmazione si svolge ogni giovedì, coinvolgendo residenti e visitatori in un calendario ricco di iniziative.

Arezzo, 14 luglio 2026 – Va avanti fino al 30 luglio a Lucignano la rassegna che propone un ricco calendario di eventi che trasforma ogni giovedì in un’occasione per vivere il centro storico tra spettacoli, cultura, musica, street food e convivialità. Quattro appuntamenti, ognuno con una propria identità, accomunati dalla volontà di valorizzare uno dei Borghi più belli d’Italia attraverso un’offerta capace di coinvolgere cittadini, visitatori e turisti. Dopo il successo delle passate edizioni torna infatti “Di Giovedì – Sere d’estate a Lucignano”, il format promosso dall’Amministrazione comunale che anima l’estate con un programma pensato per tutte le età e capace di trasformare il borgo in un grande palcoscenico a cielo aperto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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