Adzic ha disputato una partita positiva contro lo Standard Liegi, ma non ha mostrato tutta la sua incisività. La sua prestazione è stata valutata come buona, anche se non pienamente convincente, lasciando spazio a margini di miglioramento.

di Francesco Spagnolo La partita di Adzic contro lo Standard Liegi è stata sicuramente positiva, ma di certo il giocatore poteva essere ancora più incisivo. I dettagli. La preseason della Juventus continua a offrire spunti di grande interesse in vista dei primi impegni ufficiali, e tra i giovani calciatori seguiti con più interesse c’è sicuramente il montenegrino. La prestazione offerta dal trequartista Adzic in amichevole contro lo Standard Liegi ha confermato le sue notevoli qualità tecniche anche se poteva essere più incisivo In soli 45? minuti giocati durante la sfida con la formazione belga, l’impatto di Adzic sul terreno di gioco è stato davvero incisivo ed estremamente concreto sia in fase offensiva che in quella di non possesso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Luci e ombre per Adzic contro lo Standard Liegi: il montenegrino non convince pienamente. La sua partita

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