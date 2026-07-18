Arthur ha giocato una partita deludente contro il Basilea, mostrando alcune qualità ma sbagliando in momenti decisivi. Il centrocampista brasiliano non è riuscito a incidere come previsto, lasciando spazio a critiche sulla sua performance. La sua presenza in campo non ha portato i risultati sperati, evidenziando lacune nelle fasi più importanti dell'incontro. La gara si è conclusa senza una prestazione convincente da parte sua.

di Francesco Spagnolo Partita non perfetta da parte di Arthur contro il Basilea. Il brasiliano ha messo in mostra la qualità, ma è mancato nei momenti cruciali. Nell’ultima uscita della Juventus contro il Basilea, Arthur è sceso in campo nel secondo tempo con numeri sicuramente importanti, ma complessivamente la sua prestazione non è stata sempre convincente. Analizzando la partita del centrocampista della Juventus attraverso la lente dei numeri, emerge il classico spartito del brasiliano: un possesso palla e una pulizia tecnica importante. Il centrocampista ha toccato la sfera per ben 58 volte, agendo come il vero e proprio metronomo della manovra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Luci e ombre per Arthur contro il Basilea: il centrocampista brasiliano non convince. La sua partita

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