Miretti ha segnato un gol durante la partita contro lo Standard Liegi, contribuendo a una prestazione complessivamente positiva. Il centrocampista della Juventus ha mostrato un livello elevato, distinguendosi tra i giocatori in campo. La sua presenza si è fatta notare non solo per la rete ma anche per le azioni di buona qualità e l'impegno dimostrato durante l'incontro. La partita si è conclusa con una performance che ha rafforzato la sua posizione tra i protagonisti della gara.

di Francesco Spagnolo Miretti è stato autore di una prova ottima contro lo Standard Liegi. Il centrocampista si è preso la scena con una prestazione di alto livello. L’amichevole estiva contro lo Standard Liegi ha offerto indicazioni estremamente positive per il prosieguo della stagione, ponendo sotto i riflettori la prestazione straordinaria di Fabio Miretti. Entrato sul terreno di gioco all’inizio della ripresa, il centrocampista ha saputo cambiare radicalmente l’inerzia del match, disputando un secondo tempo impeccabile sia sotto il profilo tattico che qualitativo. I numeri accumulati nei 45 minuti giocati raccontano nel dettaglio l’ impatto devastante di Miretti a gara in corso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Miretti si prende la scena contro lo Standard Liegi: un gol e tanto altro. Come è andata la partita del giocatore della Juve

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