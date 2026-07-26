Lucchese primi buoni segnali Subito sette bello per Bernardini

Da lanazione.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Di fronte a circa duecento persone la nuova Lucchese ha affrontato al "Nardini" di Castelnuovo la Rappresentativa Garfagnana. Una buona sgambata per gli uomini di mister Bernardini, al termine della prima settimana di allenamento. I rossoneri si sono presentati in campo con il classico modulo che il tecnico romano preferisce: il 4-3-3. In porta Vespier, difesa con Massari, Biasiol, Santeramo e Zitelli. Linea mediana composta da Mele, Onu, Ferrante, tridente offensivo composta da Sirbu, Ragghianti e Fedato. Fuori a titolo precauzionale Kernezo, Benvenuti, Xeka, Suriano e Pupeschi, con quest’ultimo probabilmente prossimo movimento di mercato in uscita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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