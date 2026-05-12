La ricerca dell’allenatore per la Lucchese si fa più intensa, con un nuovo nome che si posiziona in testa alle preferenze. Dopo le trattative avviate, la società ha valutato diversi candidati, ma ora Bernardini sembra essere in vantaggio rispetto agli altri. La decisione finale non è ancora stata ufficializzata, ma le discussioni proseguono tra le parti coinvolte. La scelta dell’allenatore rappresenta un passo importante per la squadra in vista delle prossime settimane.

La vicenda che riguarda il futuro allenatore della Lucchese si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo quanto era emerso nei giorni scorsi – con le voci di un possibile interessamento da parte della società sul lucchese Antonio Andreucci, poi sul romano Agenore Maurizi –, ieri sono saltate fuori delle clamorose indiscrezioni provenienti dalla capitale che, di fatto, sembra essere oggi il quartier generale delle operazioni di mercato della Lucchese. Il "profilo" che dovrebbe aver fatto breccia sul "patron" Matteo Brunori e sul "dg" Andrea Gianni è quello del trentanovenne Marco Bernardini, reduce da una interessante esperienza sulla panchina del Trastevere, squadra di serie "D", dove ha conquistato un secondo posto al termine di un biennio decisamente positivo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lucchese - Corsa al trainer. Ora c’è Bernardini in pole

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Lucchese - La corsa verso la "D". Pirozzi ora riaspetta SanteramoIl campionato propone ai rossoneri un incontro tutt’altro che agevole, perché, domenica, al "Porta Elisa", arriverà il Montespertoli, salito al...

Lucchese - Partito il toto-allenatore. Andreucci è scattato subito in pole positionIl "patron" Matteo Brunori ha fissato una data per fare il punto sul futuro della Lucchese, sia per quanto riguarda il centro sportivo, che per la...

Si parla di: Lucchese - Corsa al trainer. Ora c’è Bernardini in pole; Lucchese - Partito il toto-allenatore. Andreucci è scattato subito in pole position.

Migliori scarpe per guidare con cambio manuale reddit