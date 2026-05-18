Lucchese - Le mosse Bernardini ora è pronto

La squadra sarda del Monastir ha vinto gli spareggi play-off di serie D contro il Trastevere, guadagnando così l'accesso alla fase successiva. Con questa vittoria, il calciatore Marco Bernardini è ora libero di unirsi alla Lucchese, lasciando dietro di sé l’esperienza con il club sardo. La società toscana ha annunciato l’accordo con l’atleta, che si prepara a indossare la nuova maglia. La trattativa si è conclusa positivamente dopo le recenti decisioni prese dai club coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La squadra sarda del Monastir, battendo il Trastevere negli spareggi play-off di serie "D", ha, di fatto, "liberato" Marco Bernardini che, così, può rispondere alla chiamata della Lucchese. Il trentanovenne tecnico romano, al termine della partita, ha ripercorso gli anni passati con il club dei rionali, ringraziando i calciatori, lo staff e il presidente Pier Luigi Betturri che, a sua volta, ha espresso la massima gratitudine per quanto fatto dal tecnico, in particolare negli ultimi due anni. Dunque la società rossonera può annunciare l’arrivo di Marco Bernardini che potrebbe avvalersi, come "secondo", di Marco Ardone. Sarà questo il primo... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lucchese - Le mosse. Bernardini ora è pronto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lucchese - Corsa al trainer. Ora c’è Bernardini in poleLa vicenda che riguarda il futuro allenatore della Lucchese si arricchisce di un nuovo capitolo. Lucchese - Le mosse della società. L’incognita Pirozzi dopo il "double"Ed ora, dopo il "double" rossonero (vittoria del campionato e conquista della Supercoppa d’Eccellenza Toscana), la domanda che circola tra i tifosi è... Lucchese - Le mosse. Bernardini ora è prontoIl trainer del Trastevere, fuori dai play-off, ha già ringraziato il suo club. E in rossonero si porterà il bomber Lorusso capocannoniere di tutta la D. sport.quotidiano.net Lucchese - Scattano le prime mosse. Corsa alla panchina: Bernardini alla Poga?arHa staccato tutti, sarà lui il nuovo trainer: l’annuncio dopo la fine dei play-off con il Trastevere. Rosa: Santeramo prolungherà il contratto . sport.quotidiano.net