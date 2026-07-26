Luca Van Assche ha vinto il suo primo titolo ATP battendo Alexander Blockx nella finale dell’ATP 250 di Estoril. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-4, 6-2 in favore del giovane tennista. La finale si è giocata su campi in terra battuta. Van Assche ha raggiunto la vittoria in circa un’ora e mezza di gioco. Questa vittoria rappresenta il primo trofeo in carriera per il tennista francese nel circuito maggiore.

Luca Van Assche rompe il ghiaccio nel circuito maggiore e inaugura il suo palmarès ATP conquistando il titolo dell’ATP 250 di Estoril. Nella finale disputata domenica 26 luglio sulla terra battuta dell’Estádio Millennium, il francese ha piegato il belga Alexander Blockx con il punteggio di 6-4, 4-6, 7-5 al termine di due ore di tennis intenso, caratterizzate da continui cambi di inerzia e da un equilibrio rimasto intatto fino agli ultimi giochi. Entrambi a caccia del primo successo nel circuito, Van Assche e Blockx hanno interpretato la finale con atteggiamenti diversi ma ugualmente efficaci. Il francese ha costruito il proprio vantaggio attraverso continuità e qualità negli scambi, mostrando grande affidabilità al servizio grazie all’82% di prime palle in campo e mettendo costantemente pressione nei turni di risposta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Luca Van Assche batte Alexander Blockx nella finale di Estoril e conquista il primo titolo ATP della carriera

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