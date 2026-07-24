Luca van Assche ha battuto Andrey Rublev nei quarti di finale dell’ATP 250 di Estoril. La partita si è conclusa con la vittoria del giovane francese, lasciando l’esperto russo fuori dalla semifinale. In attesa del risultato tra Luciano Darderi e Jaime Faria, si è disputata anche un’altra partita dei quarti. Restano quindi due incontri prima della finalissima del torneo portoghese.

In attesa dell’esito della sfida tra Luciano Darderi e il portoghese Jaime Faria, si sono disputati tre dei quattro quarti di finale dell’ATP 250 di Estoril. Sulla terra rossa lusitana è arrivata la sorpresa di giornata, rappresentata dall’eliminazione della testa di serie numero uno, il russo Andrey Rublev. Il moscovita, reduce dal successo di Bastad (Svezia), dove la scorsa settimana aveva sconfitto proprio Darderi in finale, è stato battuto in rimonta da un ottimo Luca van Assche (n.78 del ranking ATP). Il francese si è imposto con il punteggio di 3-6 6-3 6-4, facendo leva su una notevole solidità da fondo campo e inducendo l’avversario a commettere numerosi errori. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - ATP Estoril 2026, Luca van Assche sorprende Andrey Rublev. In semifinale con Gaston

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Luca Van Assche vence Andrey Rublev e avança as semifinais do ATP 250 de Estoril

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