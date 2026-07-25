atp estoril 2026 van assche regola gaston nel derby francese e vola in finale

Notizia in breve

Luca van Assche si è qualificato per la finale dell’ATP Estoril 2026 dopo aver sconfitto Hugo Gaston in semifinale con il punteggio di 6-4, 7-5 in 1 ora e 57 minuti. Il giocatore, posizionato al numero 78 del ranking ATP, ha battuto il connazionale in un derby francese. La partita si è conclusa con la vittoria di van Assche nel secondo set, dopo aver vinto il primo.