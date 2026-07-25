ATP Estoril 2026 Van Assche regola Gaston nel derby francese e vola in finale
Luca van Assche si è qualificato per la finale dell’ATP Estoril 2026 dopo aver sconfitto Hugo Gaston in semifinale con il punteggio di 6-4, 7-5 in 1 ora e 57 minuti. Il giocatore, posizionato al numero 78 del ranking ATP, ha battuto il connazionale in un derby francese. La partita si è conclusa con la vittoria di van Assche nel secondo set, dopo aver vinto il primo.
Nella prima semifinale del torneo ATP dell’Estoril Luca van Assche, numero 78 del ranking ATP, regola il connazionale Hugo Gaston 6-4 7-5 in un’ora e cinquantasette minuti. Il giovane transalpino, classe 2004, giocherà la sua prima finale ATP contro il vincente della sfida tra Darderi e Blockx. Il classe 2004 parte forte, timbra il break in apertura ai vantaggi e consolida il vantaggio con il 2-0. Gaston si sblocca con il passante di rovescio del 2-1. Luca van Assche, dopo aver annullato la palla del possibile 3-3, allunga 4-2 con la prima di servizio al corpo, griffa il 5-3 ai vantaggi e chiude 6-4 alla prima possibilità. Il numero 109 del ranking difende a 30 il servizio di apertura. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Luca van Assche Estoril Open Press Conference after Quarter-Final win over Andrey Rublev
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