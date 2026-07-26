luca marinelli premio e proiezione in piazza

Martedì sera alle 21, un attore noto per i suoi ruoli cinematografici sarà presente in piazza XX settembre per partecipare a una rassegna cinematografica. L’evento si svolge nella città della Fortuna e prevede una proiezione pubblica. La serata è stata annunciata come un’occasione per incontrare l’attore e vedere uno dei suoi film sul grande schermo. La piazza si prepara ad accogliere il pubblico per questa iniziativa culturale.

Luca Marinelli sarà nella città della Fortuna in piazza XX settembre martedì alle 21 per la rassegna cinematografica CineFortunae 2026. L’attore reso famoso, tra l’altro, dalla interpretazione della pellicola "Lo chiamavano Jeeg Robot", dialogherà con il pubblico alla fine della proiezione di " Qualcuno volò sul nido del cuculo " che sarà presentato in lingua originale con sottotitoli in italiano. La rassegna fanese, arrivata alla sua settima edizione è dedicata al cinema restaurato e ha come titolo " Capolavori Restaurati by the Sea ". Il festival è caratterizzato anche da proiezioni diffuse ed eventi. In corso fino all’11 agosto, ha come... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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