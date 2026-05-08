Sono state svelate le prime immagini di The Echo Chamber, il nuovo film di Andrea Pallaoro interpretato da Luca Marinelli e dalle attrici premio Oscar Alicia Vikander e Susan Sarandon. Si tratta dell’ultima opera firmata da Bernardo Bertolucci, autore del soggetto e della sceneggiatura insieme a Ilaria Bernardini e Ludovica Rampoldi. Di cosa tratterà il film e cosa sappiamo del progetto artistico? La storia tra Anne e Leo. La sinossi di The Echo Chamber è semplice quanto profonda. Siamo davanti ad una storia d’amore in cui i confini tra presenza e assenza, cura e dipendenza, desiderio e controllo si confondono fino a dissolversi. Leo e Anne si inseguono, si sfiorano, si perdono, si cercano.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘The Echo Chamber’: il film di Bertolucci con protagonisti Luca Marinelli e Alicia Vikander

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