Nel film ci sono Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon in una storia d'amore sospesa tra desiderio e controllo, l'ultima scritta dal maestro Bertolucci Svelate le prime immagini di The Echo Chamber, il nuovo film di Andrea Pallaoro che segna il ritorno sul grande schermo di Luca Marinelli accanto a un cast internazionale d'eccezione composto da Alicia Vikander e Susan Sarandon. Le prime immagini del film anticipano un racconto intenso e carico di tensione emotiva, costruito attorno a una storia d'amore inquieta e sfuggente, dove i confini tra presenza e assenza, desiderio e dipendenza si fanno sempre più fragili. Luca Marinelli in un intreccio amoroso dai contorni drammatici Al centro della vicenda ci sono Leo, interpretato da Marinelli, e Anne, interpretata da Vikander: due .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Luca Marinelli nelle immagini di The Echo Chamber, dall’ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci

Notizie correlate

Leggi anche: Bernardo Bertolucci. Il Novecento

Luca Marinelli a teatro con "La cosmicomica vita di Q"Luca Marinelli, volto noto del cinema, due volte Nastro d’Argento e premiato con la Coppa Volpi e il David di Donatello, torna alla regia teatrale...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Luca Marinelli e Alissa Jung ai David di Donatello 2026 confermano di essere la coppia a cui dobbiamo ambire; Chi è Luca Marinelli, il numero tre del clan Strisciuglio: Ha ucciso lui Lello Capriati; David di Donatello 2026, le pagelle ai vestiti e ai look sul red carpet. FOTO; Le coppie più belle sul red carpet dei David di Donatello 2026.

Luca Marinelli nelle immagini di The Echo Chamber, dall’ultima sceneggiatura di Bernardo BertolucciNel film ci sono Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon in una storia d'amore sospesa tra desiderio e controllo, l'ultima scritta dal maestro Bertolucci ... movieplayer.it

Luca Marinelli e Alissa Jung ai David di Donatello 2026 confermano di essere la coppia a cui dobbiamo ambireNon solo come stile, sempre impeccabile e sussurrato. Ma anche, e soprattutto, per la complicità. Luca Marinelli supporta Alissa Jung ai David di Donatello 2026 per la candidatura a Miglior Film di P ... vogue.it

Le prime immagini di THE ECHO CHAMBER, il nuovo film di Andrea Pallaoro con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. THE ECHO CHAMBER è l'ultima opera firmata da Bernardo Bertolucci, autore del soggetto e della sceneggiatura insieme a Il - facebook.com facebook

Sono state rilasciate le prime immagini di “The Echo Chamber”, il nuovo film di Andrea Pallaoro basato sull’ultimo soggetto di Bernardo Bertolucci. Nel cast Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Trama: Leo e Anne si inseguono, si sfiorano, si perd x.com