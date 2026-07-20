Il corpo di un giornalista di 53 anni è stato trovato in una strada interpoderale tra sterpaglie bruciate, dove era stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme. La scoperta è avvenuta in provincia di Salerno. Sui social sono state pubblicate le ultime foto dell’uomo prima della morte. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sono una pista passionale e un possibile coinvolgimento dell’Arpac, ma restano punti oscuri sulla dinamica e sui motivi dell’omicidio.

Il corpo è stato ritrovato in una strada interpoderale del comune di Eboli, in provincia di Salerno, tra sterpaglie bruciate. E lì, per spegnere un incendio, si è scoperto che il giornalista Luca Esposito, 53 anni da pochi giorni, era stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme. Il giornalista morto All'inizio, quando i Vigili del fuoco hanno individuato il cadavere, non si era riusciti neanche a distinguere se il corpo fosse di un uomo o di una donna. Per nulla identificabile, nessun documento. Poi, nell'area viene trovata un'auto. Il nome del proprietario viene reso noto dalla Procura di Salerno: era Luigi Esposito, Luca come si faceva chiamare da tutti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Luca Esposito, perché è stato ucciso? L'ultima foto sui social, il giallo dell'Arpac, la pista passionale: i punti oscuri

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Luca Esposito, 53 anni, è scomparso sabato sera mentre si dirigeva ad Agropoli. Gli investigatori ipotizzano un incontro pianificato che è finito in tragedia, con un colpo d'arma da fuoco. Approfondisci sul sito o su Liratv Play #Eboli #Cronaca #delitto x.com

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