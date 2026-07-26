Luca Esposito ha confessato di aver ucciso Luigi, spiegando di aver agito perché infastidito dalle sue attenzioni sessuali. La Procura di Salerno aveva parlato di una lite violenta, senza specificare il motivo. Esposito ha dichiarato che la pressione e le provocazioni dell’altra persona lo hanno portato a compiere il gesto. La vicenda si inserisce in un contesto di conflitto tra i due coinvolti, senza altri dettagli aggiuntivi.

A svelare il movente del brutale assassinio di Luigi?Luca? Esposito non è la Procura di Salerno che riferisce di una «forte lite» scoppiata «per varie. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Luca Esposito, il killer confessa: «Era pressante per questo l?ho ucciso, infastidito dalle sue attenzioni sessuali»

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