Il presunto autore dell’omicidio del giornalista di 53 anni è stato arrestato dopo aver confessato. Si trovava nascosto in un casolare abbandonato in località Bivio Santa Cecilia, nel comune di Eboli. Il 26enne è stato fermato dalle forze dell’ordine, che hanno individuato il luogo grazie alla confessione. Il giornalista era stato trovato carbonizzato in un terreno della zona, dopo essere stato brutalmente picchiato.

Era nascosto in un casolare abbandonato in località Bivio Santa Cecilia, nel comune di Eboli, il presunto killer di Luca Esposito, il giornalista 53enne bruciato vivo in un terreno di Eboli dopo essere stato brutalmente picchiato. Sono stati i carabinieri del comando provinciale di Salerno, in collaborazione con il Ros e i Cacciatori di Puglia, a individuarlo e ammanettarlo. Si tratta di un giovane di 26 anni di nazionalità tunisina. Per individuarlo, è stata decisiva una impronta che la Scientifica ha trovato sull'auto di Esposito. Il 26enne, senza fissa dimora ed irregolare in Italia, ha tentato la fuga quando ha visto i carabinieri. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Luca Esposito, confessa il killer del giornalista trovato carbonizzato a Eboli: il 26enne era nascosto in un casolare abbandonato

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