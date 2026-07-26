Da 18 anni, i Los Massadores suonano alle sagre del Veneto, con oltre 500 concerti registrati su un foglio Excel. La band ha incrociato più di mezzo milione di persone sotto i tendoni, eseguendo 102 canzoni che spaziano tra satira e antropologia. Il frontman, ex sindaco, guida il gruppo attraverso un repertorio fedele alle tradizioni locali. La formazione si esibisce regolarmente, contando ogni performance con precisione su un archivio digitale.

Oltre mezzo milione di volti incrociati sotto i tendoni delle sagre, 102 canzoni sospese tra satira e antropologia e un archivio Excel per tenere il conto. I Los Massadores festeggiano diciotto anni di folk-rock e 500 concerti, un traguardo che il frontman Matteo Guidolin definisce così: «Siamo i buffoni di corte del nostro stesso Veneto».Il traguardo è stato tagliato a Vallà, frazione di Riese Pio X, nel Trevigiano, per una di quelle curiose coincidenze che la storia ama regalare: «Giocare in casa è stato un caso», assicura Guidolin, paroliere e già sindaco del paese. «Ero l’unico della band a sapere che stavamo per arrivare a 500. Quando ho aperto l'Excel dove raccolgo tutti i concerti e ho visto la cifra, l'ho detto ai ragazzi». 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Los Massadores, la band del folk rock veneto (con un ex sindaco come frontman): «Da 18 anni giriamo le sagre, festa per i nostri 500 concerti contati uno ad uno su Excel»

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