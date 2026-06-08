Salti o non Salti?' Gianmarco Tamberi e mamma Sabrina protagonisti di uno spot da medaglia d' oro - Gimbo e l' obiettivo Europei con sguardo su Los Angeles 2028

"Salti o non Salti?' Gianmarco Tamberi e mamma Sabrina protagonisti di uno spot da medaglia d'oro Gianmarco Tamberi e la mamma Sabrina sono i nuovi talent dello spot Cuore che lancia il divertente claim “Salti o non Salti?”, per ricordare agli italiani che la leggerezza è legata all’idea stessa di benessere e di equilibrio contro ogni ansia da prestazione, nello sport e nella vita. La nuova campagna Cuore, on air in queste ore rinnova in chiave contemporanea un format iconico, quello del ‘salto della staccionata’ e supporterà tutta la gamma dei prodotti Cuore, compreso il lancio delle nuove Fette croccanti, pensate per rispondere... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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spot Cuore con Gianmarco Tamberi

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