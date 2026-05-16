Festa patronale di Sasso Marconi | musica solidarietà e sapori del territorio con la rock bazar band

Giovedì 29 maggio, Piazza dei Martiri a Sasso Marconi sarà il palcoscenico di una serata dedicata alla musica, alla solidarietà e ai sapori locali, in occasione dell'inizio della Festa Patronale. La serata vedrà protagonisti la musica dal vivo e momenti di aggregazione, con la partecipazione della band Rock Bazar. L’evento si svolgerà nel centro del paese e coinvolgerà la comunità, offrendo un’occasione per condividere momenti di festa e convivialità.

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