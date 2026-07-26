L’ora giusta per fare cose di destra

Un rappresentante del governo ha annunciato di lavorare per ridurre la pressione fiscale, con l’intenzione di abbassare l’Irpef dal 35 al 33 per cento per redditi fino a 60.000 euro. La proposta mira a modificare le aliquote fiscali, secondo quanto dichiarato, e si sta discutendo di questa misura per favorire i contribuenti con redditi entro questa soglia. Nessuna data è stata ancora comunicata ufficialmente.

«Stiamo lavorando per ridurre la pressione fiscale, stiamo pensando di abbassare l’Irpef dal 35 al 33 per cento fino a 60.000 euro, siamo convinti di poter raggiungere questo obiettivo». Antonio Tajani - parafrasando la famosa frase di Nanni Moretti dice una cosa di destra liberale, fatto non scontato in un periodo in cui i temi di politica estera e quelli che riguardano la sicurezza saturano l’agenda politica. Finalmente si torna a parlare della mamma di tutti i problemi che attanagliano questo Paese che è la pressione fiscale. Altro che pericolo Vannacci e alchimie sulla legge elettorale: il centrodestra vincerà le prossime elezioni se presenterà un piano serio e immediatamente attuabile per abbassare davvero le tasse alle imprese e alle famiglie. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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