Il presidente del Torino ha dichiarato che il commissario tecnico della nazionale italiana non deve prolungare i tempi di lavoro. Durante l'assemblea di Lega Calcio a Milano, ha sottolineato la necessità di agire con rapidità, senza indicare tempi specifici. In quell'incontro, sono stati presentati i nuovi vertici della FIGC, tra cui il presidente, il direttore tecnico e l’advisor.

Le parole del presidente del Torino Urbano Cairo a margine dell’incontro coi presidenti di Serie A nell'assemblea di Lega Calcio a Milano, in cui hanno parlato per la prima volta i nuovi vertici della Figc (il presidente Malagò, il dt Maldini e l'advisor Leonardo). 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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© Video.gazzetta.it - Cairo: "Ct Italia, no ai tempi lunghi. Ora bisogna fare le cose velocemente"

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