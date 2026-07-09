Dopo aver fatto il Botox, è importante evitare di toccare o massaggiare l’area trattata. Si consiglia inoltre di non sdraiarsi o piegarsi in avanti nelle prime ore dopo l’iniezione. È meglio evitare l’attività fisica intensa e l’esposizione a fonti di calore come saune o bagni caldi. Queste precauzioni aiutano a prevenire eventuali complicazioni e a garantire i migliori risultati.

Se oggi si conoscono i suoi numerosi benefici della tossina botulinica, molto meno chiaro è ciò che succede dopo la seduta. Eppure sapere cosa non fare dopo il Botox (il nome commerciale con cui la tossina botulinica è diventata famosa) è importante quanto scegliere un medico esperto. Le prime ore dopo le iniezioni, infatti, rappresentano una fase delicata. In quel lasso di tempo il farmaco deve legarsi correttamente ai muscoli bersaglio. Alcuni gesti che sembrano del tutto innocui, come sdraiarsi sul divano per un sonnellino, concedersi un allenamento intenso o prenotare un trattamento viso, possono interferire con questo processo e aumentare il rischio di effetti indesiderati. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le cose da non fare se hai fatto o stai pensando di fare il Botox

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