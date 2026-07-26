L’uscita del film di Nolan il 16 luglio 2026 ha attirato l’attenzione sulla colonna sonora, considerata fondamentale per accompagnare la narrazione epica. La musica, scelta per riflettere l’atmosfera mitica e grandiosa dell’opera di Omero, è stata composta appositamente per il film. La colonna sonora è stata registrata da un ensemble di musicisti internazionali e integrata con strumenti classici e sonorità moderne. Nessuna dichiarazione ufficiale ha spiegato dettagliatamente le scelte musicali adottate.

L’ Odissea di Christopher Nolan, uscita nelle sale italiane il 16 luglio 2026, meritava una colonna sonora epica come l’opera da cui è ispirata, ovvero il testo epico di Omero. Per questo il regista britannico naturalizzato statunitense affida la composizione delle musiche del film a Ludwig Göransoon, direttore d’orchestra, produttore discografico e compositore svedese. Giunto alla sua terza collaborazione con Nolan, – le prime due erano state con Tenet e Oppenheimer che gli è valsa anche un premio Oscar, un Bafta e un Golden Globe – il musicista dimostra di sapere bene come muoversi e come rispondere alle aspettative di un uomo come il regista di Batman e Memento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Odissea di Nolan, l’epicità della colonna sonora

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Odissea di Christopher Nolan: Il film più folle e immenso della storia

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