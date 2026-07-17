Ludwig Göransson ha spiegato come ha realizzato la colonna sonora di The Odyssey, la sua collaborazione con Christopher Nolan. Il compositore ha deciso di non usare strumenti di un’orchestra tradizionale, ma di basarsi su strumenti dell’antica Grecia. La scelta è stata fatta su richiesta del regista, che voleva un sound diverso dal solito. La musica include strumenti antichi e suoni creati appositamente per il film.

Dopo Tenet e Oppenheimer, Ludwig Göransson torna a collaborare con Christopher Nolan per la colonna sonora di The Odyssey. Questa volta, però, il regista ha posto fin dall'inizio una condizione ben precisa: evitare qualsiasi utilizzo dell'orchestra tradizionale. Per la colonna sonora di Odissea, Christopher Nolan ha imposto una regola precisa a Ludwig Göransson: niente orchestra. Il compositore ha così costruito un sound inedito utilizzando strumenti dell'antica Grecia, gong di bronzo, metalli di recupero e voci, dando vita a uno dei lavori più sperimentali della sua carriera. Una scelta che ha spinto il compositore premio Oscar a ripensare completamente il proprio approccio, dando vita a un paesaggio sonoro costruito con strumenti antichi, metalli e materiali insoliti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Odissea, Ludwig Göransson spiega la colonna sonora: niente orchestra, ma strumenti dell'antica Grecia

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Odissea di Christopher Nolan: Il film più folle e immenso della storia

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