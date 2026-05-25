Roberto Dordit I Colori della Tempesta con la colonna sonora firmata da Remo Anzovino

Da udine20.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Remo Anzovino ha composto la colonna sonora del film “I colori della Tempesta”, diretto da Roberto Dordit e distribuito da RS Productions. Il film è stato distribuito nelle sale a partire dal 28 maggio. Anzovino aveva recentemente lavorato alla musica di un documentario dedicato ai 150 anni di un importante quotidiano. La colonna sonora di “I colori della Tempesta” è la sua prima collaborazione con questa produzione cinematografica.

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“I colori della Tempesta” è liberamente ispirato alla straordinaria storia di Pasquale Rotondi, il soprintendente che durante la Seconda Guerra Mondiale contribuì a salvare migliaia di capolavori dell’arte italiana dalle distruzioni e dalle razzie naziste, nascondendoli nelle Marche. Una vicenda poco conosciuta ma decisiva per la conservazione del patrimonio culturale italiano, che nel film di Roberto Dordit prende forma attraverso una narrazione tesa, contemporanea e profondamente emotiva. “Non conoscevo la figura di Pasquale Rotondi. Questo film mi ha profondamente emozionato sin dalla lettura della sceneggiatura, prima che iniziassero le riprese”, racconta Remo Anzovino. 🔗 Leggi su Udine20.it

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© Udine20.it - Roberto Dordit “I Colori della Tempesta” con la colonna sonora firmata da Remo Anzovino
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Remo Anzovino - I colori della tempesta (piano solo)

Video Remo Anzovino - I colori della tempesta (piano solo)

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