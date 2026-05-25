roberto dordit i colori della tempesta con la colonna sonora firmata da remo anzovino

Notizia in breve

Remo Anzovino ha composto la colonna sonora del film “I colori della Tempesta”, diretto da Roberto Dordit e distribuito da RS Productions. Il film è stato distribuito nelle sale a partire dal 28 maggio. Anzovino aveva recentemente lavorato alla musica di un documentario dedicato ai 150 anni di un importante quotidiano. La colonna sonora di “I colori della Tempesta” è la sua prima collaborazione con questa produzione cinematografica.