Uno storico bed and breakfast ha annunciato la chiusura, citando la mancanza di prospettive di crescita nella zona. Il gestore ha riferito di non vedere possibilità di sviluppo e ha evidenziato il fallimento di un evento natalizio in stile newyorkese, progettato per attrarre visitatori, che non è riuscito a realizzarsi a causa di vari ostacoli. La decisione di chiudere è stata comunicata dopo mesi di difficoltà.

"Non vedo spiragli o prospettive di crescita per questa cittadina, anche alla luce dal fallimento del Natale in stile newyorkese che avrei voluto organizzare ma che ha incontrato solo ostacoli". L’imprenditore Natale Miceli (foto) sceglie di sospendere l’attività del suo B&B Le Conce, storica struttura situata di fronte al Torrione di Mezzogiorno, per guardare a nuovi progetti. "Ormai siamo in troppi – commenta Natale – Il B&B dovrebbe rappresentare il posto in cui si trova, con uno stile autentico, ma oggi ci sono più strutture che case in affitto" spiega Miceli, lanciando anche sui social un appello alla cittadinanza per raccogliere idee e suggerimenti sul futuro dello spazio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lo storico B&B chiude i battenti: "Qui non ci sono prospettive"

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