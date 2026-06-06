Lo Spirit de Milan chiude i battenti La proprietà vuol vendere il palazzo

Lo Spirit de Milan ha chiuso i battenti dopo più di dieci anni di attività. La proprietà ha deciso di mettere in vendita il palazzo. La decisione comporta la fine delle attività del locale, noto per aver rappresentato un punto di riferimento per la città. La chiusura avviene in un momento di incertezza per i lavoratori coinvolti. La vendita del palazzo è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui piani futuri.

Addio allo Spirit de Milan. No, lo spirito della città speriamo sopravviva a lungo, ma il locale che prende il suo nome sarà costretto a chiudere, dopo oltre dieci anni di attività. In una nota, gli attuali gestori spiegano che La programmazione di eventi si interromperà a seguito della scadenza del contratto di affitto degli spazi che ospitano lo Spirit de Milan e della mancata concessione di una proroga da parte della proprietà, che pare abbia intenzione di vendere l’immobile. Lo Spirit de Milan, ospitato dal 2015 all’interno dell’ex stabilimento Cristallerie Livellara, uno dei più significativi esempi di recupero di archeologia industriale di Milano (nel cuore della Bovisa), si è affermato negli anni come uno dei principali punti di riferimento del panorama culturale milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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