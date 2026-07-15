Chiude lo storico bar Ezio | Ho iniziato trent’anni fa qui era un altro mondo

Lo storico bar Ezio di Macerata chiude dopo trent'anni di attività. Il proprietario ha ricordato come, all’apertura, il centro storico fosse molto più frequentato, con studenti e visitatori provenienti da altre città, soprattutto durante il giovedì universitario. La chiusura segna la fine di un’epoca per il locale, che ha rappresentato un punto di riferimento nel quartiere per diversi decenni. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Macerata, 15 luglio 2026 – “Quando?????? ho aperto il mio bar, il centro storico di Macerata era un altro mondo: era vivo e popoloso. C’erano gli studenti, gente che veniva anche da San Benedetto o Pescara per il giovedì universitario. In via Garibaldi c’erano la Standa, poi l’Oviesse, Limoni, la Cgil, il ministero del Tesoro, l’Inps in via Mozzi, persino la fermata dell’autobus davanti al mio locale. Ora è tutto diverso ”. C’è un pizzico di malinconia per i tempi andati nelle parole di Ezio Taccari, che il 30 giugno scorso – dopo trent’anni – ha chiuso il suo storico caffè. Dal 1996, nel bar Ezio di via Garibaldi sono passate generazioni di maceratesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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