Aurelio De Laurentiis ha partecipato a un evento pubblico a Dimaro, attirando un grande numero di persone. Durante la giornata, il presidente del club ha fatto riferimento a un episodio passato, coinvolgendo una figura politica e un altro esponente, che avevano finanziato uno spettacolo legato al Centenario. La presenza di De Laurentiis ha attirato l’attenzione dei presenti, mentre nel pomeriggio si è svolta l’amichevole tra il Napoli e la Carrarese, in programma alle 18.

A Dimaro bagno di folla per De Laurentiis. Ieri a Dimaro è stata la giornata di Aurelio De Laurentiis che ha rubato la scena al campo di allenamento dove oggi (ore 18)si disputerà la seconda amichevole della gestione Allegri: Napoli-Carrarese. Bagno di folla per il presidente che è stato acclamato dalla folla. Ieri, per l’ultimo week-end, le gradinate sono tornate a riempirsi e per la partita oggi c’è quasi il tutto esaurito. Repubblica Napoli con Marco Azzi descrive l’incursione del presidente. E serve che per lui ci sono stati tanti cori, richieste di selfie e applausi, anche risate per il tentativo di ADL di suonare un tamburo. La battuta sullo stadio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lo sfottò di De Laurentiis a Fico e Manfredi che hanno sovvenzionato lo show del Centenario

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