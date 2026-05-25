Il presidente di una società sportiva ha dichiarato che il presidente di una squadra di calcio desidera costruire un nuovo stadio e che si attendono da tempo i progetti ufficiali. Ha anche affermato che, se il presidente intende fare un investimento privato, si aspetta di ricevere i dettagli e le proposte relative all’opera. La discussione riguarda principalmente le intenzioni di investimento e la realizzazione di un nuovo impianto sportivo.

Tempo di lettura: < 1 minuto “S e il presidente vuole fare un investimento privato facendo uno stadio nuovo, noi siamo solo contenti, ma stiamo aspettando questi progetti da tanto tempo: siamo partiti prima dalla riqualificazione del Maradona, poi siamo andati a Bagnoli, poi al Centro direzionale, adesso siamo nell’ex area Q8. Quando arriverà questo progetto noi lo valuteremo con la massima disponibilità e nei tempi più rapidi possibili, ma fino ad ora non è arrivato”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha replicato alle ultime dichiarazioni del presidente del Calcio Napoli, Aurelio de Laurentiis, sulla realizzazione di un nuovo stadio sui terreni ex Q8 nell’area orientale della città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Manfredi: “De Laurentiis vuole lo stadio nuovo? Aspettiamo progetti da tanto tempo”

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